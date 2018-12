La situazione meteo in città

Oggi a Palermo (IL METEO) cieli in prevalenza nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio. Non sono previste piogge. Temperature comprese tra i 16°C e i 20°C. Venti assenti o deboli al mattino, deboli al pomeriggio. Qualità dell’aria discreta. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel resto della Sicilia

Un campo di alta pressione porterà un tempo generalmente soleggiato. Temperature sostanzialmente stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi. Venti deboli di Maestrale. Mari poco mossi o mossi.

Catania: cieli in prevalenza nuvolosi

Oggi cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. Non sono previste piogge. Temperatura massima di 20°C, minima di 14°C. Venti assenti o deboli per tutto il giorno. Mare poco mosso. Qualità dell’aria discreta. Nessuna allerta meteo presente.

Agrigento: non sono previste piogge

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, mentre la minima sarà di 12°C. I venti saranno deboli per tutto il giorno. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell'aria in Sicilia

Nelle città siciliane la concentrazione di pollini nella giornata di oggi, giovedì 8 novembre, risulta bassa.