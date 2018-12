Palermo, teneva droga e armi in casa: arrestato

La polizia di Stato ha arrestato un uomo di 38 anni, Antonino Calafiore, accusato di detenzione di armi clandestine e possesso di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato di Brancaccio nel corso di una perquisizione in casa, a Palermo, hanno trovato una carabina ad aria compressa modificata, 18 coltelli con lame lunghe tra gli 8 ed i 15 cm, di cui 11 a serramanico, 3 con meccanismo a scatto, 2 da caccia e 2 a lama fissa, fondine per pistola, un salvapercussore e una pistola a salve senza tappo rosso, esattamente identica ad una vera. La perquisizione è continuata in un box nella zona dell'ospedale Policlinico dove sono stati trovati nascosti tra alcuni pneumatici accatastati, mezzo chilo di hashish, munizioni calibro 7,65, un caricatore per pistola dello stesso calibro, alcune cartucce da caccia, altri 4 coltelli a serramanico e una macchinetta per il confezionamento artigianale dei proiettili.