Rapina in farmacia a Palermo, fermate tre persone

Tre persone sono state fermate dalla polizia nel corso di una rapina a una farmacia in via Berrettaro, a Palermo. I tre sono stati bloccati mentre cercavano di scappare, a pochi metri dall'ingresso dell'attività. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero entrati con il volto coperto, ma solo uno di loro avrebbe avuto in pugno una pistola utilizzata per minacciare i dipendenti e farsi consegnare i contanti. Sono intervenute tre volanti. Gli agenti hanno ascoltato il racconto dei testimoni e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per chiarire il ruolo di ciascuno dei banditi.