Maltempo in Sicilia, crolla la casa dei nonni di Camilleri

È crollata una porzione della casa dei nonni materni dello scrittore Andrea Camilleri, un immobile in via dello Sport a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. La struttura si trovava già da tempo in precarie condizioni di stabilità, a darle il colpo di grazia è stato il maltempo degli ultimi giorni. A causa delle piogge è crollata la parte centrale dello stabile, di proprietà della fondazione Camilleri, l'immobile sarebbe dovuto divenire proprio la sede della fondazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e i carabinieri che hanno messo in sicurezza la zona. Il Comune di Porto Empedocle ha fatto sapere che saranno effettuati i rilevamenti tecnici per valutare l'abbattimento di quella che è stata la casa di campagna della famiglia Fragapane-Camilleri.