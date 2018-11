La situazione meteo in città

A Palermo (VEDI QUI) nella giornata di sabato cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco. Sono previsti 35.6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: pioggia. La domenica cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo nel resto della Sicilia

Sulla Sicilia torna il maltempo a causa di una perturbazione associata ad un vortice di bassa pressione sul Mediterraneo centrale. Nel corso del week end avremo ancora piogge e rovesci, localmente temporaleschi. I venti proverranno dai quadranti di scirocco, con mari molto mossi.

Catania

Sabato cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. In serata nuove piogge e rovesci anche temporaleschi. La domenica cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata.

Trapani

Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi nella giornata di sabato. In serata attenuazione dei fenomeni. Domenica cieli ancora molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio, fino a cieli poco nuvolosi.