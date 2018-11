Marsala, svastica sul muro della scuola frequentata da migranti

Sul portone dell’ingresso laterale della scuola media “Vincenzo Pipitone”, nel centro storico di Marsala, in provincia di Trapani, sono comparse, per mano di ignoti, una croce celtica, e accanto, sul muro, una svastica, con la scritta "Fecciarossa" in vernice nera.

Scuola frequentata da migranti

La scuola è frequentata nelle ore pomeridiane e serali da extracomunitari, iscritti ai corsi per conseguire la licenza media.

Poco dopo, sempre per mano di ignoti, che si sono però firmati con il simbolo del movimento anarchico, disegnato sopra alla svastica, è comparsa una risposta con la vernice rossa: "Azione diretta contro ogni fascismo".

Le parole del sindaco di Marsala

Sull'episodio è intervenuto anche il sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo: "E' inaccettabile quanto si continua a verificare nella nostra città con scritte fasciste e xenofobe che mirano a creare odio e destabilizzazione", le sue parole.

"Ancora più grave - aggiunge il primo cittadino - che queste scritte compaiano in luoghi simbolo di cultura e formazione non solo per i nostri giovani ma anche per chi, sfuggito a guerre e persecuzioni, è approdato dopo mille stenti, sacrifici e pericoli nella nostra terra. Incentiveremo il contrasto agli atti eversivi".

Di Girolamo ha subito ordinato di cancellare la scritta e i simboli nazifascisti comparsi sul muro e sul portone della scuola. A condannare l'accaduto, si legge nella nota diffusa dal Comune, è anche la giunta municipale.

