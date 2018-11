Marsala, mozione per cittadinanza onoraria al sindaco di Riace

Quattro consiglieri comunali del centrosinistra hanno presentato una mozione per attribuire la cittadinanza onoraria al sindaco di Riace, Domenico Lucano. “In un momento così difficile per il Paese - ha dichiarato uno dei quattro consiglieri, Daniele Nuccio - è importante levare alto il grido di chi non si rassegna all’imbarbarimento del nostro tempo”.

Le associazioni promotrici

I consiglieri - Daniele Nuccio, Linda Licari, Luana Alagna e Calogero Ferreri - hanno a loro volta raccolto l’invito di sei associazioni marsalesi, che hanno lanciato l’iniziativa: si tratta delle realtà Amici del Terzo Mondo, Libera, Archè, Arci Scirocco, Associazione Linguistico-Culturale Language Tree Academy e Cooperativa FO.CO.

La proposta

I quattro consiglieri marsalesi, si legge nella mozione, invitano l’amministrazione comunale “ad avviare la procedura per il conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Marsala a Domenico Lucano, sindaco di Riace e simbolo dell’esperienza-modello di Riace che ha dimostrato come le migrazioni se gestite nel modo corretto possano essere una risorsa per il rilancio e la rinascita delle comunità locali”.