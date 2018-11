Scoppia incendio a Palermo, evacuata una palazzina

Fiamme in via Ciaculli a Palermo, dove un incendio è divampato all’interno di una palazzina. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 1 novembre. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, oltre agli agenti della polizia municipale. Per il momento non risultano esserci persone ferite. Tuttavia, è stato riscontrato che in tutti gli appartamenti sono presenti bombole del gas. Le famiglie che abitano lo stabile in fiamme sono state dunque allontanate. Sono ancora in corso gli accertamenti della polizia per determinare cosa abbia scatenato l’incendio.