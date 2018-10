Palermo, violenza sessuale su minori: arrestato un professore

Un professore americano è stato arrestato dalla polizia di Stato con l’accusa di violenza sessuale in danno di minori e atti sessuali con minori. L’uomo, un 64enne, era stato appena condannato a quattro anni di reclusione e a una multa di 18 mila euro per produzione di materiale pornografico con l'utilizzo di minorenni. A queste accuse se ne sono ora aggiunte di più pesanti. L’uomo è, infatti, ritenuto responsabile di ulteriori e più gravi reati, nei confronti delle stesse giovani vittime, rispetto a quelli oggetto della condanna. Il Gip ha perciò emesso una nuova ordinanza, predisponendo per il professore l'arresto. Gli agenti della sezione "reati sessuali e in danno di minori" hanno accertato che il 64enne aveva un sito internet, dove parlava della sessualità dei minori. In casa gli sono stati sequestrati alcuni hard disk con filmati da lui prodotti e con bambini protagonisti. Le vittime hanno aggravato la posizione dell'uomo.

L’attività del professore

L'uomo viveva da molti anni a Palermo e impartiva lezioni di inglese privatamente. Per breve tempo ha insegnato anche in alcune scuole pubbliche. Inoltre era stato per svariati anni volontario nel reparto pediatrico di un ospedale cittadino.