Castelvetrano, lavoratori in nero: controlli e multe

Un lavoratore in nero e altri cinque irregolari sono stati individuati dai carabinieri delle stazioni di Marinella e Castelvetrano, del Nucleo ispettorato del lavoro di Trapani e del Nas di Palermo, nel corso di controlli effettuati in un'azienda agricola in contrada Galviano e in un noto frantoio della città. Nell'azienda sono stati trovati 7 lavoratori di cui uno in nero e tre irregolari. A questi ultimi il datore di lavoro non ha consegnato una copia del contratto individuale di lavoro prima che iniziassero l'attività. La multa elevata in questo caso è di circa 5 mila euro. Al frantoio su 8 lavoratori 2 sono risultati irregolari con conseguente multa di 1.500 euro.