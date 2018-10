Droga, 10 chili di marijuana in casa nell’Agrigentino: arrestato

Un imbianchino di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri a Ravanusa, in provincia di Agrigento. L’uomo a casa coltivava una ventina di piante di canapa indiana e aveva oltre due etti di marijuana già essiccati. Gli arbusti erano nascosti in un armadio, probabilmente per favorire il processo di maturazione. Il peso totale della sostanza stupefacente sequestrata è di 10 chili, per un valore al dettaglio stimato dai militari in alcune migliaia di euro. L'uomo è ora agli arresti domiciliari.