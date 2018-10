Palermo, incendio in centro per minori stranieri: evacuata comunità

Un incendio è scoppiato nel centro per minori stranieri in via Monfenera a Palermo. La struttura è gestita dall’associazione Asante. I locali sono stati invasi dal fumo ed è stato perciò necessario evacuare la comunità. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e della polizia. I 42 ospiti e gli operatori sono riusciti a uscire. Tre persone sono state soccorse dai sanitari del 118 e sono poi state trasportate all’ospedale Civico e al Buccheri La Ferla. Nessuno è in gravi condizioni.

Incendio scoppiato per un cortocircuito

“L'incendio circoscritto ad una stanza – ha spiegato il presidente della comunità, Antonino Galasso, - è divampato per un carica batteria non a norma, che ha provocato un cortocircuito. Il proprietario non appena ha visto le fiamme è fuggito. Grazie agli operatori e ai vigili del fuoco il rogo è stato circoscritto”.