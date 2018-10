Palermo, evade tre volte dai domiciliari: 84enne finisce in carcere

Agli arresti domiciliari per scontrare una pena per truffa, Giovanni Marchese, 84 anni, palermitano, è evaso tre volte negli ultimi giorni. I carabinieri lo hanno sorpreso una volta nei pressi del teatro Politeama a Palermo, ma l'uomo era autorizzato a recarsi a Carini per motivi di lavoro. Altre due volte è stato sorpreso a passeggiare fuori dall'abitazione. Al terzo arresto il giudice del tribunale di sorveglianza ha disposto la custodia cautelare in carcere per la durata della condanna.