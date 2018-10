Arrestato per spaccio un 50enne a Palermo

La polizia di Stato ha arrestato a Palermo un 50enne con l’accusa di spaccio di droga. L’uomo è stato fermato grazie alla segnalazione di un passante, che ha notato lo spacciatore mentre vendeva sostanze stupefacenti a giovanissimi, in via Brancaccio. L’uomo ha quindi riportato quanto stava accadendo alle forze dell’ordine attraverso l’applicazione per telefono cellulare Youpol, creata per consentire ai cittadini di segnalare episodi di bullismo e spaccio di droga in forma anonima. A seguito del suo allarme, gli agenti hanno quindi bloccato il 50enne.