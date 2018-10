Palermo, rapinato rappresentante di carburante in via Resurrezione

Un rappresentate di carburante è stato rapinato questa mattina nei pressi del distributore Eni in via Resurrezione a Palermo. Due uomini, a bordo di una moto di grossa cilindrata, a volto coperto e armati di pistola hanno avvicinato il venditore, gli hanno puntato la pistola e si sono fatti consegnare la borsa con dentro circa 10 mila euro. I due poi sono fuggiti in direzione di via degli Abruzzi. Subito sono scattate le indagini da parte della polizia che avrebbe trovato una moto simile a quella utilizzata dai rapinatori al quartiere Zen. Le indagini per identificare i malviventi sono ancora in corso, gli agenti della scientifica hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza nella zona.