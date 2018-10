Palermo, lite tra posteggiatori abusivi: un arresto

Un tunisino di 34 anni, Jaber Dridi, è stato arrestato dai carabinieri perché accusato di tentato di omicidio. Ieri pomeriggio, sabato 27 ottobre, in via Mariano Stabile a Palermo il tunisino ha colpito con un taglierino al volto e alla schiena un ghanese di 59 anni durante una lite scoppiata tra i due che sono parcheggiatori abusivi. La rissa, davanti a decine di persone che stavano passeggiando, è nata per la divisione della zona da controllare. Il ghanese ferito è stato trasportato all'ospedale Civico dai sanitari del 118 e operato. Secondo il primo referto, non sarebbe in pericolo di vita. Dridi, a cui i militari hanno sequestrato l'arma, è ora nel carcere Pagliarelli.