Catania, operaio muore a Belpasso in incidente sul lavoro

Morto schiacciato da un lastrone di pietra lavica. Un operaio di 55 anni, Gaetano Alessi Batu di Mascalucia in provincia di Catania, è deceduto a Belpasso nel Catanese mentre stava lavorando nei locali della sua ditta, l’Europietra Industria srl, in contrada Pantano. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo stava spostando la grossa lastra insieme a un suo collega, per poter prendere quella sottostante, ma entrambe hanno ceduto finendo sull’operaio e uccidendolo sul colpo.

“Sicurezza non può essere optional”

“È l’ennesima tragedia che ci addolora tutti e col nostro cordoglio ci sentiamo vicini alla famiglia”. Lo affermano il segretario generale della Cisl di Catania Maurizio Attanasio e il segretario della Filca Cisl etnea Nunzio Turrisi. “La sicurezza sul lavoro non può essere un optional, ma ognuno deve fare la propria parte. Non basta indignarsi o denunciare l’inosservanza delle norme di legge, dei regolamenti e dei contratti. Deve diventare la priorità con controlli nelle aziende, investimenti, prevenzione, informazione e formazione capillare ai lavoratori”, concludono i due sindacalisti. “Ancora un caso di morte bianca che come altri rischia di restare in sordina, avvolto da un assordante e criminale silenzio”, afferma la segretaria generale della Uil Enza Meli. “La Uil piange l’operaio deceduto in una cava di pietra lavica e chiede verità, giustizia, innanzitutto per la famiglia della vittima, ma anche per gli altri lavoratori che, a contrada Pantano come altrove, sono occupati in luoghi ad altissimo rischio”.