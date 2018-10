Droga, serra di marijuana in officina a Licata: arrestato fabbro

A Licata, in provincia di Agrigento, un fabbro, Antonino Tilocca di 48 anni, è stato arrestato per coltivazione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. All’interno della sua officina è stata trovata una serra per la coltivazione di cannabis. Fra piante in fioritura e già essiccate, sono stati sequestrati 8 chili di marijuana. L'indagato, su disposizione del sostituto procuratore di turno, si trova in questo momento nel carcere della contrada Petrusa ad Agrigento.