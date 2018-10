Bullismo, Catania: aggredisce ex con la fidanzata, denunciati 2 minori

Due giovani di 17 anni sono stati denunciati dalla Polizia di Stato di Catania per minacce e lesioni personali ai danni di una loro coetanea. La vittima, ex fidanzata del ragazzo, sarebbe stata ripetutamente vessata e aggredita dalla nuova coppia, in quanto il ragazzo avrebbe istigato la nuova compagna a compiere atti violenti e a condividere il suo rancore verso la precedente fidanzata. La giovane, che ha sporto denuncia insieme al padre, ha raccontato agli agenti che il ragazzo, all’epoca della loro relazione, aveva iniziato ad avere comportamenti violenti nei suoi confronti pochi mesi dopo l’inizio della loro frequentazione.

Minacce anche al padre della vittima

Secondo il racconto della 17enne il ragazzo la aggrediva verbalmente e fisicamente, procurandole lividi al volto. Al padre che le chiedeva spiegazioni in merito, la ragazza aveva raccontato di essersi ferita da sola accidentalmente, per proteggere l’allora fidanzato. Quando in seguito l’uomo era intervenuto in favore della figlia, sarebbe stato minacciato lui stesso dal 17enne. Il ragazzo, indagato, è stato diffidato dal tenere comportamenti analoghi.