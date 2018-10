In cinque rubano 10 tonnellate di ferro nel Ragusano, un arresto

La notte scorsa 5 persone sono state sorprese a Ispica, in provincia di Ragusa, dai carabinieri mentre stavano rubando con un autocarro e un altro mezzo circa 10 tonnellate di tondini in ferro. La refurtiva, dal valore di circa 9mila euro era nel cantiere, in contrada San Marco, dell’impresa che sta realizzando il tratto stradale Rosolini-Gela. Uno di loro, L.G.S. di 29 anni, di Avola (Siracusa) è stato bloccato al termine di un breve inseguimento. I complici sono riusciti a fuggire. I veicoli usati dai malviventi sono stati sequestrati. L’arrestato è nel carcere di Ragusa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso le indagini per risalire ai complici.