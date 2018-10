Maltempo, Palermo: auto sommersa in sottopasso, salvati due anziani

Sono stati soccorsi i due anziani che si sono ritrovati bloccati dalle acque in un sottopasso allagato in via Bagnera, a Bagheria, provincia di Palermo. Grazie all’aiuto di due passanti, la coppia è riuscita ad uscire dall’abitacolo della vettura e a trarsi in salvo, senza riportare lesioni o ferite, anche se sono apparsi molto provati. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e la strada è stata chiusa. La grande quantità di pioggia ha fatto sì che la fognatura non potesse più contenere l’acqua piovana ed ‘esplodesse’.

Alberi e cornicioni caduti a Palermo

La pioggia che sta cadendo su Palermo sta provocando alcuni allagamenti e sono state decine le richieste di aiuto arrivate ai vigili del fuoco. Diversi alberi sono caduti in strada allo Zen, in viale Piemonte e in via Ernesto Basile. Alcuni sono finiti sulle auto parcheggiate in quelle strade. In via Sampolo, sono, invece, caduti dei cornicioni, che hanno danneggiato delle vetture. Disagi si sono verificati anche in via Ugo La Malfa e in via Messina Marine, dove sono entrati in azione i pompieri. Non si registrano feriti.

Musumeci visita le aree colpite dall'alluvione

Nella giornata di oggi, martedì 23 ottobre, il presidente della Regione Sicilia ha visitato le aree colpite dall'alluvione nel territorio di Lentini, nel Siracusano. Al sopralluogo hanno preso parte anche l'assessore all'Agricoltura, Edy Bandiera, il capo della Protezione civile regionale, Calogero Foti, e i sindaci dei Comuni di Lentini, Saverio Bosco, e Carlentini, Giuseppe Stefio. Sebastiano Musumeci ha ricordato i fondi, pari a 6 milioni di euro, già stanziati dalla Giunta regionale per far fronte all'emergenza, ma ha anche rassicurato sulla possibilità di ulteriori provvedimenti a favore delle zone colpite.

Data ultima modifica 23 ottobre 2018 ore 17:33