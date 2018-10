Catania, otto arresti per furti in abitazione a Gravina

Arrestate otto persone nel Catanese perché ritenute parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di numerosi furti in abitazione e di furti aggravati in genere. L’attività di indagine, condotta dalla Compagnia Carabinieri di Gravina di Catania, dal marzo al maggio scorso, e coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania, è iniziata in seguito all’incendio, considerato doloso, del cancello di ingresso di un cantiere edile a Gravina di Catania.

Gli arrestati

I militari hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti degli indagati per i reati di associazione per delinquere finalizzata ai furti in abitazione e incendio doloso. In manette sono finiti Nunzio Aiello, 61 anni, Franco Callerami, 46 anni, Luigi Franco Chiarenza, 57 anni, Salvatore Privitera,38 anni, Litterio Cosentino, 47 anni. Il provvedimento restrittivo è stato notificato a Gianluigi Colaleo, 39 anni, nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina. Agli arresti domiciliari Antonello Flavio Marchese, 44 anni.