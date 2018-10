Catania, maltempo: Vigili del Fuoco ancora all'opera

Continua il lavoro dei Vigili del Fuoco per i danni causati dal nubifragio di ieri, venerdì 19 ottobre, nel Catanese. Le aree più critiche sembrano essere, al momento, i Comuni di Palagonia, Scordia e Ramacca, dove sono all’opera tre squadre del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania: una squadra della sede centrale e due dei distaccamenti volontari di Maletto e Linguaglossa. Gli interventi dei pompieri sono stati circa 300 in tutta l’isola.

L'intervento dell'esercito

A Scordia hanno portato il loro aiuto alla popolazione colpita dall’alluvione anche i militari del IV reggimento genio guastatori della brigata ‘Aosta’ di stanza a Palermo. I militari affiancheranno la brigata proveniente dal 62° reggimento fanteria di Catania, già al lavoro nelle zone colpite dalle prime ore dell’emergenza. I guastatori sono intervenuti sul posto con gli speciali mezzi per il movimento terra di cui sono dotati, al fine di accelerare il ripristino della viabilità.

Soccorsi anche i pompieri

Tra gli interventi di soccorso c’è stato anche quello a un camion di pompieri, rimasto bloccato a causa delle strade allagate. I quattro vigili presenti sul mezzo sono rimasti per quattro ore bloccati dall’acqua, alta circa un metro e mezzo. Infine sono stati soccorsi dai colleghi e, anche se provati, non hanno voluto fare rientro e hanno anzi ripreso il servizio.

Salvata donna bloccata in casa

Era rimasta bloccata nella sua abitazione, allagata a causa dell’esondazione del fiume Simeto. Un’anziana è stata salvata, ieri sera, dal personale dell’Ugps della polizia di Catania e dai pompieri. I soccorritori hanno trovato la donna su un letto che galleggiava all’interno della casa. Con lei è stato tratto in salvo anche un altro anziano. I due sono stati portati via con l’aiuto di un gommone dei vigili del fuoco. Le strade d’accesso era tutte allagate e la squadra delle Volanti è riuscita a raggiungere il posto solo a bordo dei fuoristrada. Le ricerche si sono poi estese anche alle case vicine. I soccorritori hanno tratto in salvo sette persone e nove cani, grazie alla collaborazione degli uomini della squadra nautica dell’Upgsp. Per uno degli anziani è stato necessario il ricovero in ospedale, mentre gli altri sono stati affidati ai familiari e alla Protezione Civile.

Data ultima modifica 20 ottobre 2018 ore 15:23