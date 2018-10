Maltempo, nubifragio a Catania: strade parzialmente riaperte

Un violento nubifragio si è abbattuto la notte scorsa sul Catanese trasformando diverse strade in fiumi: la corrente ha danneggiato, spostandole, diverse auto. Diversi i soccorsi prestati da squadre dei vigili del fuoco inviate da Catania e da Palermo. Sul posto anche i sommozzatori dei pompieri. I centri maggiormente colpiti sono Ramacca, Palagonia, Scordia nel Catanese e Agira, in provincia di Enna, dove si sono registrati allagamenti di case e negozi. In queste ore le operazioni di salvataggio e di soccorso sono ancora in corso e i centralini delle sale operative sono state invase da centinaia di richieste di aiuto. L'elicottero dei vigili del fuoco ha tentato un soccorso nel Messinese, ma ha fatto rientro per le avverse condizioni meteo e si è diretto per un sopralluogo dall'alto nelle zone maggiormente colpite per effettuare anche eventuali recuperi dall'alto.

Strade parzialmente riaperte

Sono state riaperte al traffico tre strade statali, chiuse a seguito del maltempo che dalla notte scorsa ha colpito l'isola, anche se ci sono dei rallentamenti. Sono la 192, della Valle del Dittaino, la 417, Catania-Gela, e la 288 di Aidone (Enna). Restano ancora chiuse, al momento, la statale 385 di Palagonia e la SS280, Catania-Enna. Secondo quanto riferito dalla sala operativa della Protezione civile regionale, non ci sono feriti. Nel frattempo, il Comune di Catania raccomanda “la massima prudenza alla guida e di evitare, in particolare, l’utilizzo dei mezzi a due ruote, motocicli e biciclette, per gli spostamenti”.

Chiusa la provinciale 63 a Catania

A causa di uno smottamento è stata chiusa al transito a Caltagirone, in provincia di Catania, la strada provinciale 63, che mette in collegamento la frazione di Granieri con il comune di Mazzarone. Ne dà notizia la Città Metropolitana di Catania. L'ordinanza di chiusura interessa il tratto di strada compreso tra il bivio Caudarella e l'innesto con l'ex trazzera Favara Favarella. potranno continuare a transitare, a una velocità massima di 20 chilometri orari, i residenti e i proprietari dei fondi agricoli. La segnaletica sarà apposta a cura della Pubbliservizi.

Traffico ferroviario sospeso tra Catania e Siracusa

Circolazione ferroviaria sospesa dalle 9:45 sulla linea Catania-Siracusa per l'allagamento dei binari fra Lentini e Agnone. Attivo un servizio sostitutivo con bus fra le stazioni di Catania e Augusta. I tecnici di Rete ferroviaria italiana, gruppo Fs italiane, sono al lavoro per verificare le condizione dell'infrastruttura e ripristinare le normali condizioni di circolazione.

Data ultima modifica 19 ottobre 2018 ore 16:00