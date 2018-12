Botte a “collega” per cacciarlo, denunciati 3 parcheggiatori a Catania

A Catania 3 parcheggiatori abusivi, 2 fratelli e un loro amico, sono stati denunciati dalla polizia per estorsione nei confronti di due persone, uno dei quali ha 80 anni. Secondo l’accusa, i 3 avrebbero aggredito a colpi di spranga uno dei due loro “rivali” per costringerlo ad abbandonare dopo anni il parcheggio di piazza Europa, dove il guadagno complessivo è stimato in 120 euro al giorno. Uno degli aggressori era stato denunciato anche per minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale e per inosservanza del divieto di avvicinarsi a Piazza Europa.