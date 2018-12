Truffe ad Agea: arrestati due coniugi nel Messinese

Plurime condotte illecite finalizzate all’illecita percezione di contributi nel settore della politica agricola comune. E' l'accusa nei confronti di due coniugi, C.L.G. e S.A., arrestati dalla Guardia di Finanza di Messina.



Per il tramite di una ditta individuale e una società, hanno dichiarato falsamente la proprietà di terreni nonché la conduzione degli stessi a vario titolo (locazione onerosa e/o comodato gratuito) senza averne la materiale disponibilità e che i contratti di affitto e di comodato, indicati nelle domande uniche di pagamento presentate all’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) erano falsi in tutto o in parte.



In alcuni casi, inoltre, hanno fatto anche estorsioni nei confronti di alcuni proprietari al fine di ottenere la sottoscrizione, in proprio favore, di contratti di affitto pluriennali di terreni agricoli. Le due imprese agricole, nell’arco temporale dal 2013 al 2016, hanno percepito illecitamente contributi per oltre 100 mila euro, cifra che è stata sequestrata sull'equivalente di beni mobili ed immobili dei due coniugi, che ora sono stati posti ai domiciliari. L'uomo arrestato è fratello di un noto boss della zona di Montalbano Elicona.