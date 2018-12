Palermo, dipendente pubblico aggredito durante visita a ex scuola

Aggredito durante un sopralluogo nella ex scuola privata ‘Internazionale’ di Palermo: ha sbattuto la nuca contro un pilastro e ha perso conoscenza. E’ successo al responsabile dell’Unità operativa per la zona Nord dell’Ufficio edilizia scolastica, Gaetano Russo, ingegnere di 54 anni. Lo spiacevole episodio è avvenuto, in presenza di altri funzionari comunali e dell’amministratore di condominio dell’immobile, in via Croce Rossa.

Secondo Repubblica, l’incidente sarebbe capitato durante un’accesa discussione fra l’ingegnere e l’amministratore di condominio. Non è ancora chiaro se ci sia stata un’aggressione fisica o verbale. La polizia municipale ha avviato gli accertamenti del caso per stabilire le dinamiche dei fatti e le responsabilità: bisogna chiarire infatti se il dipendente sia stato spinto o se abbia perso l’equilibrio. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118, che hanno trasportato il funzionario al pronto soccorso di Villa Sofia.