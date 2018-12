Messina, si stacca intonaco e sfiora bimbi: evacuata baracca

Una parte d’intonaco si è staccato dal soffitto di una baracca del quartiere Camaro San Paolo, a Messina, ed è caduto sfiorando due bambini che erano all’interno della struttura e che guardavano la tv. I vigili del fuoco hanno messo sotto sequestro la baracca. In quella abitazione di fortuna vivevano nove persone, a cui ora dovrà essere trovata una nuova sistemazione. La baraccopoli dovrebbe essere abbattuta dopo la consegna delle 46 case a Camaro Sottomontagna, ma molto probabilmente i nuovi alloggi non saranno sufficienti per tutti. La nuova amministrazione comunale sta, per questo, attraverso l’Agenzia per il risanamento, cercando abitazioni da acquistare, in modo da poterle poi dare alle diverse famiglie che vivono all’interno di varie baraccopoli, situate in diversi punti della città.