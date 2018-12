Maltempo, allerta arancione in Sicilia

Allerta meteo domani, lunedì 15 ottobre, in Sicilia: il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con Basilicata, Calabria e Sicilia, ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse per le tre Regioni. Per quanto riguarda l'isola, a causa di una perturbazione posizionata sul Mediterraneo centrale, fenomeni temporaleschi anche di una certa intensità persisteranno sulla Regione, che sarà colpita da precipitazioni da sparse a diffuse dal primo mattino. In base alle previsioni, è stata diramata un’allerta arancione per la Sicilia nordorientale e le Eolie, mentre per il resto dell’isola si segnala un livello di allarme inferiore, pari a giallo.

Numerose scuole resteranno chiuse domani, lunedì 15 ottobre, nei Comuni della zona ionica del Messinese. In particolare gli istituti scolastici resteranno chiusi a: Santa Teresa di Riva, Antillo, Scaletta Zanclea, Pagliara, Mandanici, Mongiuffi Melia, Gallodoro, Fiumedinisi, Letojanni, Alì Terme, Nizza di Sicilia, Savoca, Roccalumera e Furci Siculo. Sulla costa tirrenica invece è stata decretata la chiusura delle scuole, sia private che pubbliche e di ogni grado, nei Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto.