Rifiuti, bomba a mano in discarica Bellolampo a Palermo

Gli operai della Rap ieri mercoledì 10 ottobre hanno trovato una bomba a mano, modello Od 82, in passato in dotazione dell’esercito, nella discarica Bellolampo a Palermo. L’ordigno è stato ritrovato tra la spazzatura, dove qualcuno lo aveva abbandonato probabilmente non sapendo come disfarsene. Gli operai hanno chiamato i carabinieri che hanno delimitato la zona per consentire agli artificieri di fare brillare la bomba a mano. Dopo l’intervento, la zona è stata rimessa in sicurezza e i lavori della discarica sono ripresi normalmente.