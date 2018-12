Marsala, maltratta la moglie: 43enne condannato a 2 anni e 10 mesi

Due anni e dieci mesi di reclusione. È questa la condanna inflitta dal gup di Marsala, Francesco Parrinello, ad un uomo di 43 anni, accusato di aver maltrattato la moglie. Il giudice ha disposto il non luogo a procedere per il reato di lesioni in seguito alla remissione della querela da parte della donna, che nel frattempo si è riconciliata con il marito. L’uomo è stato invece processato per il reato di maltrattamenti, per il quale si può procedere d’ufficio. Il 43enne era stato arrestato dai carabinieri lo scorso mese di marzo ed è ora ospitato in una comunità di recupero per tossicodipendenti.