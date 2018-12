Assalti a banche in Toscana e Lazio, arrestato a Catania

A Catania è stato arrestato Sebastiano Chiarenza, 53 anni, già condannato dal Tribunale di Cassino, in provincia di Frosinone, a 8 anni e 4 mesi di reclusione per rapine commesse da una banda in banche della Toscana e del Lazio tra il 2008 e il 2011. Lo ha catturato la polizia San Cristoforo, quartiere di Catania, in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso lo scorso 24 settembre, dalla Procura di Cassino per danneggiamento, furto aggravato e rapina aggravata. Tra i colpi messi a segno dalla banda, spicca quello ai danni della filiale di Grosseto della Banca Etruria, che fruttò un bottino di circa 300mila euro.