Nascondeva 20 chili di hashish nel trolley: arrestato un marocchino di 42 anni

Nascondeva 20 chili di hashish in un trolley e per questo è finito in manette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un uomo marocchino di 42 anni. Residente a Siracusa, Tarik Misbah, è arrivato questa mattina su un autobus proveniente da Palermo e, una volta arrivato al capolinea, in corso Umberto a Siracusa, ha prelevato dalla stiva del pullman un trolley di sua proprietà. In quel momento è stato fermato dalla polizia: la valigia conteneva appunto 20 chili di hashish confezionato in quaranta panetti dal peso di circa 500 grammi l’uno per un valore che si aggira attorno ai 30 mila euro.