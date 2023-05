Festa scudetto Napoli, il piano traffico del Comune del 3 e 4 maggio

La squadra di Luciano Spalletti può festeggiare - senza scendere in campo - già domani sera, 3 maggio, in caso di mancata vittoria della Lazio contro il Sassuolo, nel match in programma all'Olimpico alle 21. In caso contrario, al Napoli basterà pareggiare alla Dacia Arena con l'Udinese il 4 maggio.

Napoli si riprepara alla festa scudetto, il terzo della propria storia. La squadra di Luciano Spalletti, che domenica 30 aprile ha pareggiato 1-1 al Diego Armando Maradona contro la Salernitana rinviando di fatto le celebrazioni, potrebbe festeggiare già domani sera, 3 maggio, in caso di mancata vittoria della Lazio contro il Sassuolo, nel match in programma all'Olimpico alle ore 21. In caso contrario, al Napoli basterà pareggiare alla Dacia Arena con l'Udinese il 4 maggio. La gara resterà in programma alle 20.45 e si potrà assistere anche con il maxi schermo al Maradona. ( LE PAROLE DI DIEGO ARMANDO MARADONA JR )

Il piano traffico

Detto questo, Napoli si prepara quindi alla festa. La maxi-isola pedonale attuata domenica scorsa sarà riproposta già da domani sera. Lo ha detto il prefetto Claudio Palomba al termine del comitato sicurezza e ordine pubblico cui hanno preso parte il sindaco, Gaetano Manfredi, e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. "Manteniamo l'impianto dello stop alla circolazione dei veicoli che abbiamo usato domenica già a partire da mercoledì, poi di nuovo giovedì e domenica". E ancora: "Controlli e varchi di passaggio sono molto elastici perché se non ci sono condizioni di festa non vogliamo aggravare la vita di nessuno. Vedremo anche le associazioni dei lavoratori per discuterne. Mercoledì alle ore 21 parte il sistema di stop alla circolazione già visto domenica scorsa con possibilità che venga revocato se alle 22.45 non ci sono condizioni di festa. Altrettanto accade giovedì sera in cui sarà aperto lo stadio ai tifosi per vedere in diretta la partita Udinese-Napoli. Per domenica, con Napoli-Fiorentina al Maradona, sarà poi messo in campo lo stesso sistema".