Napoli, colpi di pistola in aria a Ponticelli: si indaga

Hanno esploso alcuni colpi d'arma da fuoco in aria e poi sono fuggiti: è successo intorno all'una della scorsa notte nel quartiere Ponticelli di Napoli dove i carabinieri sono intervenuti in via Scarpetta, all'angolo di via Provinciale Botteghelle di Portici. Sul selciato sono stati trovati e sequestrati due bossoli calibro 9x21. Al momento non si registrano feriti né tantomeno danni a cose. Sull'accaduto sono in corso indagini.