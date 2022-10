Scisciano, nel capannone 1,6 chili di cocaina: arrestato

In un capannone adiacente all'abitazione di un uomo, già agli arresti domiciliari, i carabinieri hanno trovato due grossi panetti di cocaina per un peso totale di oltre un chilo e 600 grammi. Il fatto è avvenuto a Scisciano, in provincia di Napoli.

La perquisizione

Durante una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno trovato anche altri cinque grammi di cocaina in un armadio all'ingresso. Con la droga anche un bilancino di precisione e sostanza da "taglio".