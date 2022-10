Minaccia passanti con piccone: arrestato un uomo a Napoli

Il 34enne questa notte avrebbe avvicinato alcune persone brandendo un piccone, necessario l'intervento della polizia per fermarlo

È accusato di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale l'uomo che la scorsa notte a Napoli ha minacciato alcuni passanti brandendo un piccone, si tratta di un 34enne sul quale pende anche l'accusa di minacce aggravate e porto abusivo di oggetti atti a offendere.

L'arresto



A notarlo, ieri sera, è stato un poliziotto libero dal servizio della Questura di Napoli, tra via Colombo e via Marina. Gli agenti sono intervenuti ma l'uomo, dopo essere stato disarmato, ha iniziato a colpirli con calci e pugni fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato definitivamente bloccato