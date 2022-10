Estorceva denaro ai genitori: 33enne arrestato a Napoli

Un uomo di 33 anni originario di Napoli è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, nonché denunciato per estorsione e maltrattamenti in famiglia.

L'arresto

La polizia è intervenuta a seguito della segnalazione di una lite in famiglia. Al loro arrivo gli agenti hanno trovato una coppia di coniugi in forte stato di agitazione, raccontando come la notte precedente il figlio, come già in altre occasioni, aveva chiesto loro soldi ma, di fronte a un rifiuto, aveva spintonato la madre impossessandosi delle chiavi dell'auto del padre e, dopo aver ottenuto il denaro da quest'ultimo, si era allontanato; salvo poi ripresentarsi la mattina successiva a casa per chiedere altri soldi ed uscire nuovamente. Quando il giovane si è ripresentato a casa per l'ennesima richiesta di denaro è stato raggiunto dai poliziotti che, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato.