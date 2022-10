Napoli, sorpreso con più di mezzo di chilo di droga in casa: arrestato

L'uomo, un 32enne acerrano, a seguito dei controlli presso la sua abitazione, è stato trovato in possesso di un grosso quantitativo di cocaina, oltre a due bilancini e diverso materiale per il confezionamento della sostanza

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, la polizia ha effettuato un controllo in via Virnicchi a Casalnuovo, provincia di Napoli, presso l'abitazione di un uomo dove, in un borsello, hanno rinvenuto 5 involucri del peso di circa 488 grammi di cocaina mentre, nell'armadio della camera da letto, hanno trovato un'altra borsa contenente circa 206 grammi della stessa sostanza, due bilancini, due smartphone e diverso materiale per il confezionamento della droga. L'uomo, un 32enne acerrano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.