Napoli, controlli in zona movida: multe e denunce

Ieri sera gli agenti dei Commissariati San Ferdinando, Decumani e Montecalvario, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli hanno effettuato controlli nelle zone della 'movida', a Chiaia, al centro storico e nei Quartieri Spagnoli. Gli agenti hanno anche multato diversi locali per musica a volume eccessivo, occupazione di spazio pubblico non autorizzato e scarse condizioni igieniche.

Le identificazioni e le denunce

Nel corso dell'attività gli agenti del Commissariato San Ferdinando, nelle vie Chiaia, Riviera di Chiaia, Carducci, Alabardieri, in vicoletto Belledonne a Chiaia e in piazza dei Martiri, hanno identificato 31 persone, controllato 10 veicoli e denunciato quattro persone con precedenti di polizia poiché sorprese nuovamente ad esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo; inoltre, ai quattro hanno notificato un ordine di allontanamento.

I poliziotti del Commissariato Decumani nel centro storico ed in particolare nelle piazze San Domenico Maggiore e Bellini, in piazzetta Nilo, nelle vie Mezzocannone e Costantinopoli, in largo Banchi Nuovi e largo San Giovanni Maggiore hanno identificato 30 persone e controllato 5 esercizi commerciali. Infine, nei Quartieri Spagnoli, in via Toledo, in corso Vittorio Emanuele e in largo Berlinguer, gli agenti del Commissariato Montecalvario hanno identificato 17 persone.

I locali sanzionati

Nel dettaglio, gli Agenti, ispezionando gli esercizi pubblici di Discesa Coroglio, Cappella Vecchia, via Partenope, Piazzetta Ascensione e via Nardones, hanno accertato e sanzionato dieci violazioni per eccedenza nell'occupazione di spazio pubblico concesso, per la mancanza di titoli autorizzativi, per il conferimento dei rifiuti fuori orario e per l'illecita installazione di tabelle pubblicitarie. A seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa il personale è poi intervenuto in un affollato locale di via Nardones accertando che la musica emessa arrecava oggettivamente grave disturbo al palazzo soprastante. Al titolare sono stati quindi contestati i verbali per la mancata relazione d'impatto acustico, per la mancata licenza di somministrazione di bevande alcoliche e per la mancata autorizzazione per l'evento di dj set. Estendendo l'ispezione ai vani interrati dell'attività sono emerse anche precarie condizioni igieniche sanitarie e per tale motivo il titolare è stato deferito all'autorità giudiziaria.

I controlli per la sosta selvaggia

Durante le attività di controllo del territorio finalizzate alla repressione della sosta selvaggia, oltre a verbalizzare numerosi veicoli si è provveduto a rimuovere quarantasei vetture tra autovetture e moto. Sempre attivo fino alle ore 24 il presidio di sicurezza e le attività di prevenzione in piazza Garibaldi finalizzate a impedire lo svolgimento dei mercatini abusivi d'indumenti e materiali usati.