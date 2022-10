Campania, Eav: lunedì sciopero di quattro ore

L'Ente autonomo Volturno (l'holding regionale dei trasporti in Campania) informa che per lunedì prossimo (10 Ottobre 2022) è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali uno sciopero di 4 ore, dalle ore 9 alle ore 13, avente diverse motivazioni.

Le motivazioni

Per la Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl, Faisa cisal, Faisa-Confail, Usb ed Or.s.a: "Modifiche unilaterali all'organizzazione del lavoro da parte dell'azienda nel settore "manutenzione e infrastrutture"; Per l' Or.s.a, inoltre: problematiche "Quadri - Funzionari" - "Problematiche cronoprogramma adeguamento treni per ottemperare alle prescrizioni Ansfisa" - "Problematiche personale settore Circolazione".