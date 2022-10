Napoli, ruba profumi: arrestato dai carabinieri

L'uomo è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso probabilmente utilizzati per staccare le placche anti-taccheggio

A Napoli i carabinieri hanno arrestato per furto un uomo di 36 anni. I militari - allertati dalla sicurezza di un esercizio commerciale - sono intervenuti in via Scarlatti e hanno bloccato l'uomo che era uscito dal negozio.

L'arresto

Il 36enne aveva rubato diversi profumi per un valore complessivo di 750 euro: è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso probabilmente utilizzati per staccare le placche anti-taccheggio. I profumi - nascosti in una busta schermata - sono stati restituii all'esercizio commerciale.