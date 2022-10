Incendio a Napoli, a fuoco un'auto: danneggiate altre due vetture

E' successo la scorsa notte nel quartiere Posillipo, in via Giordano Bruno. Indagini in corso

Incendio la scorsa notte nel quartiere Posillipo a Napoli, in via Giordano Bruno. Per cause ancora in corso di accertamento, una Nissan X-Trail parcheggiata in strada è andata a fuoco. Le fiamme hanno danneggiato anche due veicoli vicini, una Jeep Renegade e una Toyota Yaris. L'incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della locale stazione, intervenuti sul posto.