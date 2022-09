Napoli, in 1.500 in un locale: festa interrotta e gestore denunciato

Questa notte a Napoli circa 1.500 giovani si sono trovati in via Salita Scudillo presso un locale e hanno dato vita ad una festa che, a seguito di una segnalazione, è stata interrotta dalle forze dell’ordine.

Festa interrotta

La polizia locale ha quindi riscontrato che il gestore dell’attività dove si teneva la festa era stato denunciato pochi giorni prima per una situazione analoga, gli agenti hanno quindi disposto il sequestro degli impianti acustici oltre all’intera area di circa 1.500 metri quadrati per violazione delle norme sull’agibilità, per la mancata comunicazione della tenuta dei pubblici spettacoli, per il superamento delle comunicazioni alla Siae, alla quale era stata segnalata la partecipazione di sole 200 persone.