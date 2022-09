Napoli, colpi d’arma da fuoco esplosi nella notte: indagini

È accaduto nel quartiere Pianura intorno all’una. Sono stati rinvenuti e sequestrati due bossoli calibro 12 a terra e un foro di proiettile in una finestra di un’abitazione

A Napoli, nel quartiere Pianura, la scorsa notte (intorno all'una) i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli sono intervenuti in via San José Maria Escrivá perché poco prima ignoti avevano esploso dei colpi d'arma da fuoco. Sono stati rinvenuti e sequestrati due bossoli calibro 12 a terra e un foro di proiettile in una finestra di un'abitazione. I carabinieri della compagnia di Bagnoli indagano sull’accaduto.