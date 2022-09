La vittima stava attraversando la strada in piazza Sannazzaro: è morto ieri in ospedale, mentre l'incidente è avvenuto domenica mattina

Ancora un incidente mortale nei pressi di via Caracciolo, sul lungomare di Napoli, dove nei giorni scorsi venne investita e uccisa da un centauro una giovane donna. Vittima stavolta un uomo di 62 anni che stava attraversando la strada in piazza Sannazzaro: è morto ieri in ospedale, mentre l'incidente è avvenuto domenica mattina.