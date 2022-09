Caivano, sequestrata piccola piantagione di droga

Quattro piante di cannabis di due metri circa per un peso complessivo di 15 chili sono stati sequestrate a Caivano, in via delle Rose. I carabinieri hanno notato la piccola piantagione in un terreno incolto. I fusti sono stati estirpati e distrutti.

L'altro episodio

Ancora a Caivano, i militari hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 21enne. Durante un controllo di routine in una delle palazzine del rione "Bronx", i carabinieri hanno notato davanti al portone una sedia e un piccolo bussolotto di plastica. Ritenendo che potesse essere utilizzata come punto di smercio della droga, i militari si sono nascosti nel sottoscala. Hanno atteso che arrivasse il pusher di turno e poi sono intervenuti. Inutile il tentativo di fuga, il giovane si è ritrovato i carabinieri addosso. Nelle tasche 120 dosi di eroina, 10 di marijuana, sette stecche di hashish e 46 di cocaina. Oltre al denaro contante ritenuto provento illecito.