Nascondeva la droga nel motore di una barca: arrestato nel Napoletano

A Giugliano, provincia di Napoli, un uomo di 30 anni nascondeva della cocaina nel motore fuoribordo di una barca in secca sulla sabbia del litorale di Varcaturo. Il nascondiglio è stato smascherato grazie alla polizia locale che, in abiti civili, ha osservato a lungo i movimenti dell’uomo, che spesso si recava verso l’imbarcazione. Nella calotta del fuoribordo i carabinieri hanno trovato 10 dosi cocaina e materiale per il confezionamento, nelle tasche del 30enne invece 124 euro in contanti proventi dello spaccio, per lui sono scattate le manette e gli arresti domiciliari.