Napoli, problemi sulla Circumvesuviana: forti disagi per i pendolari

Gravi ritardi per problemi tecnici in particolare sulle linee Napoli-Sorrento e Napoli-Poggiomarino

Stamattina si sono verificati forti disagi per i pendolari della Circumvesuviana, in particolare le linee Napoli-Sorrento e Napoli-Poggiomarino hanno subito diversi ritardi a causa di problemi tecnici, come sottolineato dall’Eav (Ente Autonomo Volturno).

I treni cancellati

Sono stati cancellati i convogli previsti alle ore 12:00 e delle ore 12:48 da Sorrento e Napoli e quello delle 11:16 da Poggiomarino a Napoli. In precedenza hanno subito la stessa sorte le corse delle 10:42 da Napoli a Sorrento, mentre i treni delle 9.54 da Napoli a Sorrento e della 9:47 da Napoli a Poggiomarino hanno effettuato servizio fino a Torre del Greco