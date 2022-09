Napoli, gestiva una officina senza autorizzazione: 46enne denunciata

La struttura si trova a Cercola, i carabinieri hanno trovato anche in un locale vicino un deposito di rifiuti speciali

I carabinieri forestali di Napoli hanno denunciato a Cercola una donna di 46 anni titolare di una carpenteria, per gestione illecita di rifiuti che le è valsa anche una multa per oltre 2mila euro. All’interno di un capannone si eseguivano lavorazioni del ferro senza autorizzazione, che causavano un gas maleodorante percepito dal vicinato. Oltre a questo i militari hanno anche accertato in un locale vicino lo stoccaggio di rifiuti speciali.